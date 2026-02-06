IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: barrera arquitectónica «intermitente» borra una vereda de General Villegas

Un lector envió estas imágenes, por demás de claras, que muestran los inconvenientes que una obra en construcción causa a los transeúntes que se ven imposibilitados de circular cómo y por donde corresponde.

Al perímetro frontal del terreno ubicado sobre calle Alberti, entre Pueyrredón y Pringles, que ocupa buena parte de la vereda con sus chapas que ofician de tapial, se le suma la apertura de un portón que anula por completo el paso.

«Esto obliga a la gente tener que bajar a la calle, y en muchos casos quienes caminan por allí son personas mayores o con alguna dificultad», expresó el vecino, que además agregó de manera contundente, «entiendo que están trabajando, pero no hay que tener en cuenta al resto de la sociedad», concluyó.

