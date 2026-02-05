La humanización de las mascotas: los 15 de Tiki y un particular Felíz Cumpleaños «perruno» (VIDEO)

Hoy, esta perrita schnauzer, de nombre Tiki cumplió 15 años y hubo festejo en su hogar.

Este cumpleaños, cuya cantidad de años en un humano, siendo mujer, representa un momento trascendental en la vida que merece una fiesta; en el caso de los canes, por el contrario, la celebración es por la permanencia, dado que, según se estima, cada año de los perros equivale a siete de las personas

Tiki, perrita perteneciente a una familia con raíces en General Villegas ciudad en la que ha permanecido, que dio sobradas muestras de inteligencia a lo largo de los años, y entregó tanto amor como el que recibe, es actualmente una mascota anciana; de hecho, padece incipiente sordera, entre otras dolencias que no le impiden ser la mascota inquieta que fue desde chica, aunque el paso del tiempo se le nota.

El punto de esta crónica es reflejar dos aspectos, uno, la humanización de las mascotas que llevaron a sus afectos humanos a organizarle el cumpleaños con otros perritos del vecindario como invitados a los que se les repartió la torta hecha de salchichas trozadas, además d ealimento para ellos. El otro, el Felíz Cumpleaños «perruno». Con el ritmo de la tradicional canción con letra modificada en la que solamente se pronuncia la palabra «guau».

Puede sonar tan ridículo, como original, gracioso, como reflexivos, pero lo que nadie niega es que estaos ante un nuevo tiempo de la humanidad. Las mascotas son más que una mera compañía diaria.

Felíz cumpleaños Tiki !

Usted saque sus propias conclusiones.