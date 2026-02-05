EcoComunidad Villegas tiene en marcha la nueva máquina que muele plásticos, un valioso aporte al medio ambiente

Este grupo de entusiastas amigos del medio ambiente no paran de crecer de cara al compromiso que han asumido dentro de Eco Comunidad, una ONG que lleva adelante diferentes acciones que le permiten hacerse cada vez más visibles en la sociedad, obteniendo resultados concretos, como consecuencia de su trabajo, el que supera los mensajes concientizadores y los encuentra poniendo manos a la obra por un ambiente cada vez en mejores condiciones.

Eco Comunidad Villegas, nacido en 2023, entró a este año con una nueva máquina, más potente, para el picado de plásticos que luego, convertidos en materia prima, tienen diferentes destinos.

Esta nueva inversión es una máquina de 20 hp que permite aumentar la producción, moliendo, incluso plásticos más grandes; la anterior era de 5 hp, y actualmente se encuentra funcionando en la Escuela Técnica, establecimiento educativo con el que realizaron un convenio para que los alumnos muelan tapitas y generen a partir de ello un proyecto.

EcoComunidad, que no cuenta con un espacio físico propio, consiguió que el municipio le facilitara un lugar en el Relleno Sanitario donde se encuentra la nueva máquina, además existe allí una conexión trifásica, energía que requiere el equipo.

En silencio esta nueva adquisición se encuentra produciendo, generando y formando parte del ciclo de reciclaje al que toda la comunidad puede sumarse, cada vecino, sin importar su edad, puede integrarse haciendo su aporte, retirando de la calle una botella plástica y colocándola en cualquiera de los dos puntos de acopio, el canasto del barrio El Molino / Ciclón, ubicado en el predio del Ferrocarril donde se encuentra las canchitas de fútbol, o en el botellón de la Plazoleta de Rotary, hasta haciendo su aporte económico a bienvenidosaltren.mp (alias de EcoComunidad).

Otros puntos de acopio son calle San Martin 1112, canasto de la Escuela 45 y canasto de la secundaria 11.

El equipo de EcoComunidad que esta tarde estuvo reunido contó a Distrito Interior que otro sueño que persiguen es tener las otras máquinas para realizar madera plástica en General Villegas, una agrumadora y una extrusora. Estas máquinas tienen un costo elevado, pero el objetivo es claro y continúan diseñando estrategias y llevándolas a cabo, en l amedida d elo posible, para ser cada vez más eficientes en el cuidado del medio ambiente.

Por ahora este plástico que picamos se vende en América a DEBA. una empresa que hace madera plástica.

Allí, en la empresa de la vecina ciudad, han comprado bancos y mesas que han donado.

Como mensaje final, estos «eco vecinos» dijeron: «Algo muy importante, la invitación es a toda la comunidad para que se sume y trabaje activamente con EcoComunidad Villegas)