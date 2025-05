El país: una mujer recibió una transferencia de 510 millones de pesos por error, gastó la plata y terminó imputada

Sin embargo, en lugar de devolver el dinero, lo usó para comprar electrodomésticos y comida, y para “ayudar” a sus familiares.

Todo comenzó mientras Acosta esperaba que le llegue la cuota alimentaria de $8000 que el padre de su hijo debía enviar a su cuenta. Pero, inesperadamente, el monto que recibió fue una suma millonaria.

“Yo recibí esa plata, me fijé de dónde venía y no tenía un remitente. Yo empecé a comprar cosas que me faltaban en casa, compré cerámica para el piso, alimentos, una mochila para el inodoro”, contó la mujer en diálogo con Telenoche

El error se originó por una equivocación por parte de un contador que trabaja en la administración del gobierno de San Luis, que luego denunció el hecho.

De acuerdo a la investigación de la fiscalía, la mujer realizó 66 transferencias por montos de $500 mil aproximadamente.

A su vez, también compró una heladera, un microondas, entre otros electrodomésticos y materiales para su casa. “Gasté y repartí la plata entre mi familia. En total, fueron 44 millones aproximadamente”, afirmó.

Como parte de las medidas que tomó la Justicia, se congeló la cuenta bancaria de la mujer y se llevó a cabo su detención y la de cinco familiares. Los seis fueron imputados.

“Nosotros entendemos que ella no cometió ningún delito. Ella es acusada de defraudación con tarjetas de débito y de crédito, pero ella era titular de esas tarjetas, por lo que estaba habilitada a usarlas. Además, está imputada por estafa, pero ella no causó esta situación, entonces no califica como estafa. Y otra es la de retención indebida de los fondos del Estado, pero nosotros entendemos que para que pase esto tiene que haber una notificación, eso nunca pasó”, explicó su abogado, Hernan Echeverría.

Asimismo, se realizó un allanamiento en la casa de Acosta -en donde se secuestraron todos los elementos de interés- y se le exigió una fianza de 30 millones de pesos para evitar la prisión preventiva.

Para el letrado, esta medida no corresponde, ya que su defendida siempre se mostró dispuesta a cooperar. “Ella misma lo dijo: ‘Pensé en la necesidad de mis hijos y de mi familia’. Ellos son muy humildes y tienen toda la intención de llegar a un acuerdo para solucionar este problema”, argumentó Echeverría.

La Fiscalía provincial indicó que ya se recuperó el 90% del dinero, y que el resto está siendo rastreado.

“Yo no iba a gastar todo el dinero. No tuve conciencia de la dimensión de todo esto. Por eso me gustaría llegar a un acuerdo. Acá somos los únicos que estamos dando la cara cuando fue el gobierno que tuvo el error”, concluyó Acosta.