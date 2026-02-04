Vieja Minga, Trulalá, y Migrantes, los artistas del carnaval de General Pinto

La Comisión de Festejos, responsable d ela organización del carnaval en la ciudad cabecera, confirmó los artistas que cerrarán cada una de las noches de esta edición 2026.

El sábado 14 de febrero actúa Vieja Minga, el domingo 15, Trulalá y el lunes 16, Migrantes.

En todos los casos la entrada es libre y gratuita, el carnaval además, como todos los años, contará con una cantina (de la Comisión organizadora) con precios populares.

El martes 17, último día del feriado de carnaval, se realizará el Carnaval Infantil.