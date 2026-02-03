El país: deportan a peruano con más de 20 causas por robos en Argentina

Un ciudadano de nacionalidad peruana, conocido como Luis Humberto Bastos Espinoza, fue deportado de Argentina tras acumular más de 20 causas por robos reiterados. La medida se realizó bajo la Ley de Migraciones N°25.871.

Según información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, Bastos Espinoza enfrenta procesos judiciales desde el año 2016, que incluyen robos, tentativas de robo y lesiones graves. A lo largo de su trayectoria delictiva, ha recibido condenas de cumplimiento efectivo y ha sido declarado reincidente en varias ocasiones.

Las condenas se dictaron en los años 2018, 2019, 2022, 2024 y 2025, mientras que hay otros casos que aún están en trámite o con fallos pendientes. Durante su tiempo en Argentina, el delincuente estuvo alojado en distintas alcaidías, específicamente en el Anexo Cavia, donde las autoridades revisaron su prontuario y situación migratoria.

La deportación fue autorizada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, y el traslado fue realizado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (Fuente Cadena 3)