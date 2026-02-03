General Villegas: Alerta Amarilla por tormentas para el miércoles

Durante el transcurso del día miércoles 4/2, se esperan condiciones de inestabilidad, con tormentas de variada intensidad a partir de la mañana sobre DC 11, extendiéndose durante la tarde al oeste de DC 4 y noroeste DC 5.

Hacia la tarde/noche se espera el avance de un frente frío donde la zona centro – oeste de DC 6 será afectada por tormentas de variada intensidad. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas intensas de hasta 75 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.