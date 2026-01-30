Marcelo Albiero presidirá el club Eclipse Villegas

Si bien está determinado que el empresario del rubro de los neumáticos ocupará ese lugar a partir del próximo 10 de enero en que se realizará la Asamblea, todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Albiero reemplazará a Federico Colman que continuará siendo parte de la comisión, y estando a cargo de la coordinación del fútbol infantil, una de las disciplinas fuertes de la institución, a la que pertenece incluso antes de asumir la presidencia.

Al nuevo presidente lo acompañarán en los lugares determinantes, Daniel Carballido, vice presidente; Federico Colman, secretario y Patricio Canciani, tesorero, entre otros.

Uno de los desafíos más importantes están dados en el ordenamiento administrativo que requiere el club para mantener la personería jurídica, y la puesta en marcha del nuevo predio en Av. Chassaing Sur, en el que planifican jugar los partidos desde el inicio del campeonato; para ello avanzan con las obras definitivas que permitirán trasladar las actividades allí, prescindiendo de la cancha tradicional ubicada sobre la calle Vieytes.

Esta es una nueva etapa para «La Maquinita» que pretende recuperar un terreno perdido en los últimos años, reconoce Albiero, a quien acompaña un grupo de históricos hinchas, muchos d elos cuales han sido parte de comisiones anteriores, incluso presidentes, que están decididos a realizar los aportes necesarios en varios aspectos; «esto que es una renovación, no deja a nadie afuera, por el contrario, necesitamos de todos para poner a Eclipse donde históricamente estuvo, comentó el nuevo presidente.