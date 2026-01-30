Las tres hectáreas y media que forman el sector donde se encuentra le trazado para karting y motos hoy luce abandonado, pero es sabido que con la intervención de maquinaria en apenas unos días vuelve a lucir impecable.

Las últimas actividades allí fueron pruebas libres. No se realizan carreras oficiales desde hace unos años, aunque los organizadores han manifestado su intención de realizar alguna fecha de uno de los campeonatos que se disputan en la región. El año anterior, a pesar de haber avanzado en conversaciones, no se concretó.

¿Qué destino tendrá el kartódromo del club Eclipse? surge como pregunta a partir de la posibilidad que evalúan algunos de los integrantes de la nueva comisión, de utilizar ese espacio, una parte del mismo para construir nuevas canchas de fútbol para la práctica de las divisiones inferiores.

El club tiene una demanda importante de menores que quieren sumarse, pero una de las limitantes es la falta de infraestructura, ello llevó a que se considere al kartódromo como el lugar probable, motivo por el cual analizan seriamente no continuar con la actividad motor.

Se debe remarcar que no hay por ahora una decisión tomada.