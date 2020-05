Cnel. Charlone: ataque y rotura a elementos de Bomberos Voluntarios

Este sábado por segunda vez en una semana los voluntarios que se encuentran en el control de uno de los accesos a la localidad perteneciente al partido de Gral. Villegas fueron víctimas de la desidia e irresponsabilidad de dos sujetos, identificados, que por el solo hecho de no acatar lo establecido por la pandemia de Covid-19 fueron, literalmente, contra los elementos de seguridad colocados sobre la ruta que son propiedad de los Bomberos Voluntarios.

Esta tarde los propios bomberos relataron lo ocurrido mediante una publicación que transcribimos a continuación.

Claramente resumen en una frase lo que significan estos dos ataques:

NO SE LOS ROMPIERON A BOMBEROS, SE LOS ROMPIERON A LA COMUNIDAD Y A PROPOSITO.

«EL PROBLEMA DE LOS SÁBADOS

El sábado 16 de Mayo una persona de la localidad nos pisa un cono y nos rompe una baliza, aparte de tirarnos el sensor de movimiento que activa el arco de desinfección por el solo hecho de evitar que su vehículo sea mojado al ingresar a la localidad. Hoy sábado 23 de Mayo otra persona de la localidad, esta vez al salir y por lo que manifiestan los voluntarios que estaban en el puesto de control fue hecho adrede, nos vuelven a pisar otro cono y romper otra baliza con su máquina agricola. No es por el valor economico de las balizas y los conos, porque mas allá de que las cosas cuestan y hay que reponerlas, lo que da mas bronca es que son elementos de Bomberos y por ende son de toda la comunidad. NO SE LOS ROMPIERON A BOMBEROS, SE LOS ROMPIERON A LA COMUNIDAD Y APROPOSITO.

Nos sentimos muy enojados y con mucha bronca, entre bomberos y voluntarios de la localidad hace mas de 45 dias que nos encontramos realizando los controles pasando frio, dejando cada uno sus cosas para hacer algo por la comunidad y que esta gente pase y nos rompa las cosas nos enojan mucho, pero mas alla de la bronca y la impotencia que nos da, les decimos que no vamos a abandonar los controles para cuidar a la comunidad.»

