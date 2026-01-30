El Dr. Luis Llano es el nuevo médico de Banderaló, fue presentado en el día de hoy

El Intendente Municipal, Gilberto Alegre puso en funciones, en la mañana de hoy, al Médico Generalista, Médico Clínico y Médico especialista en diagnóstico por imágenes, Luis Llano. El Profesional estará al frente del Centro Primario de la Salud (CAPS) de la localidad.

El facultativo designado llega luego de la renuncia del Dr. Pablo Varrone, quien asumiera días pasados un cargo en el Departamento Ejecutivo de Florentino Ameghino.

Acompañaron al Intendente, la Secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias, la Secretaria de Obras, Alejandra Matellán, el Director de Salud, Luis Irigaray, la Directora de Gestión y Administración hospitalaria, Fernanda Bonelli y el Técnico en Trabajo Social, Francisco Marchioni.

Sin pausa, la Municipalidad de General Villegas sigue trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud local, garantizando la atención médica en los diferentes puntos del distrito.