Adriana Galliano a la Dirección de Niñez y Adolescencia en General Villegas

En el mes de diciembre había asumido como consejera escolar por SOMOS Buenos Aires, la semana anterior solicitó licencia hasta fin de año, por cuestiones personales y sin goce de haberes, según consta en la solicitud.

En su reemplazo asumirá mañana, previa jura, Facundo Báez que es el primer suplente de la Lista; antes el cargo les fue ofrecido pro erden, a Ezequiel Rodríguez, actual Secretario de Deportes y Daiana Gielis, Sub Directora de Cultura, que lo rechazaron.

Galliano asumirá el cargo en el mes de febrero en reemplazo de Ximena Aliberti, fallecida en agosto del 2025, confirmaron autoridades del área a Distrito Interior; al menos así está determinado hasta el momento, comentaron.