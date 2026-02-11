El intendente y el jefe del Cuerpo hablaron al recibir el nuevo autobomba en General Pinto

El arribo a General Pinto de la nueva compra de Bomberos se vivió como una fiesta; luego de ser recibido con las otras unidades, el nuevo autobomba fue exhibido frente al cuartel para que la comunidad lo conociera.

Las expectativas que esta compra generó están directamente ligadas a la importancia que tienen los voluntarios de contar con vehículos aptos para combatir los incendios que en su mayoría se dan en la zona rural, sin dejar desprovista a la comunidad cuando la tarea demanda varias horas, pero además se destaca el esfuerzo conjunto para juntar los caso $ 70.000.000 que representó la operación para tener en Pinto el vehículo.

El intendente Fernando Rodríguez, consideró oportuno el arribo tratándose de una unidad cuyas prestaciones son acordes a las necesidades que los bomberos tienen a la hora de combatir incendios forestales o de campo, en este caso.

Consultado se refirió al aporte, que mediante la gestiones del diputado Guerrera (en ese momento presidente de la HCD), realizó la Cámara de Diputados para esta compra, el que estuvo por encima de los $ 20.000.000.

Por su parte, Carlos Wiesner, Jefe del Cuerpo Activo, resaltó el aporte de todos, comunidad (que adquiere desde la rifa anual hasta los pollos y otras propuestas), funcionarios del Gobierno municipal, provincial, y nacional, mediante los subsidios establecidos en este último caso.

También dedicó un párrafo para la Comisión Directiva que tal sus palabras «estira el mango» para mantener todo lo que requiere el cuartel y los bomberos

Acerca del vehículo adquirido, Wiesner dejó en claro que se trata de un autobomba urbano, que por sus características puede tener mejores prestaciones que los actuales en incendios de pastizales o forestales, motivo por el que se continúan llevando adelante las gestiones con el Rotary Club local, para conseguir una subvención internacional que permita finalmente lograr una unidad estrictamente forestal. El vencimiento de algunos subsidios que deben ser empleados fue una de las razones por la que avanzaron en esta adquisición, invirtiendo unos $ 66.000.000.

De prosperar el proyecto con Rotary, con la flota actual los bomberos de General Pinto quedarían equipados con todo lo necesario para los servicios de mayor demanda; los rurales.