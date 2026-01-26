Pesar en Piedritas por el fallecimiento de Mauricio Rocca, el camionero por el que sus compañeros habían iniciado una campaña

El domingo 11 de enero Mauricio sufrió una descompensación por lo que fue de inmediato trasladado al hospital municipal de General Villegas, tras unos días de internación, grave, fue derivado a la clínica La Pequeña Familia, donde permanecía internado.

El chofer de un camión de una firma piedritense había sufrido un ACV isquémico.

Dado el contexto, por la gravedad del cuadro, y la necesidad de acompañar a la familia desde lo anímico, pero también desde lo económico, los transportistas, amigos, conocidos y aún aquellos con los que solo cruzaba saludos, organizaron una campaña para recaudar fondos, que inicialmente fue pasar un alias, al tiempo que solicitaban cadena de oración.

Sobre el pasado fin de semana organizaron una pollada solidaria, que se realizaría el próximo 8 de febrero en la ciudad cabecera, la que se estaba promocionando.

Mientras esto ocurría su estado de salud era seguido con atención, pero lamentablemente esta mañana se conoció la noticia de su deceso.

Mauricio Rocca, de 48 años, será velado en Piedritas desde las 20 hasta las 00 horas de hoy, y sus restos recibirán sepultura mañana.

integrantes del rubro transporte realizaron donaciones particulares y se había organizado una pollada

tenía 48 años, 3 hijos, en familia, estuvo acompañado todo el tiempo