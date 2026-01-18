General Pinto: entre diciembre y lo que va de enero, fueron secuestradas 25 motos por distintas faltas

Durante el mes de diciembre y lo que va del 2026, la Policía Comunal de General Pinto secuestró un total de 25 motocicletas en toda la jurisdicción, correspondiendo la mayor parte de los procedimientos a la ciudad cabecera.

Las causas más frecuentes que motivaron los secuestros fueron utilización de caños de escape no reglamentarios, realización de maniobras peligrosas, generación de ruidos molestos, conducción por parte de menores de edad, falta de licencia de conducir, ausencia de seguro obligatorio, falta de cédula de identificación vehicular, ausencia de espejos retrovisores, de luces reglamentarias y chapa patente.

Asimismo, diariamente se labran infracciones de tránsito en el marco de los operativos de control realizados por el personal policial en forma conjunta con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM); los mismos tienen por objetivo fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento de la normativa vigente, dando respuesta a los vecinos que padecen a diario el flagelo que representan las faltas mencionadas, dijeron desde el área Seguridad.