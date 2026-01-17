Dos muertos en la Ruta 7 a la altura de Chacabuco esta tarde

Chacabuco | Dos muertos en un violento accidente en Ruta 7:

Alrededor de las 15:30 hs un trágico accidente de tránsito se produjo en el km 207 de la Ruta Nacional 7, donde una camioneta Jeep Compass colisionó violentamente contra un camión, dejando como saldo dos personas fallecidas.

Las víctimas son un hombre y una mujer que circulaban en la Jeep, vehículo que se encuentra radicado en la ciudad de Pergamino. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos perdieron la vida en el lugar.

Según relataron testigos presenciales, la camioneta circulaba a alta velocidad al momento del siniestro, lo que habría influido en la gravedad del choque.

A raíz del accidente, la Ruta 7 permanece completamente cortada al tránsito, mientras trabajan en el lugar personal policial, servicios de emergencia y bomberos, realizando las tareas correspondientes para determinar las causas del hecho y retirar los vehículos involucrados.

Se aguarda información oficial para ampliar los detalles del siniestro.. (Fuente: Chacabuco en Red)