Gangrena esta noche toca en la cantina del Parque en General Villegas

La banda de heavy dice presente un año más al borde de la pileta del Parque Municipal de General Villegas, en la cantina, que es explotada por el club Sportivo.

La banda actuará a las 23 horas, pero la previa promete buenas picadas, pizzas, hamburguesas y un clima ideal para amigos y familia.

Dos de los integrantes de Gangrena, Lucas Snipe y Martín Celotto, invitan y adelantan parte del repertorio. Lejos de lo que se cree, el metal, es para todos, y esta es una excelente oportunidad para disfrutarlo y descubrirlo. La entrada es libre y gratuita.