Despertó Bastian, el niño de Santa Regina internado en el hospital El Cruce

Los padres del menor que hace unos dias se encuentra internado en el hospital de alta complejidad, en Florencio Vatela, trasladado desde General Villegas en vuelo sanitario, muestra una notable mejoría.

Tal lo que pública FM San José de la localidad, los padres de Bastian informaron que el niño despertó. El próximo paso, este mismo sábado, es intentar retirarle el respirador para observar su reacción.

Esta noticia, que llena de esperanza y alegría, mantiene felíces a sus papás, cuenta el medio.

El menor había sido atropellado por un familiar cuando maniobraba una camioneta. Como consecuencia del accidente el paciente había sufrido un serio trauma encéfalo craneal, entre otras heridas.