Secuestraron en Piedritas un motorhome que había sido robado en General Villegas

El personal de la DDI Trenque Lauquen, como fruto de una investigación procedió en la tarde de este miércoles 7 de enero a dar cumplimiento a una orden de allanamiento en un domicilio de la localidad de Piedritas, donde se secuestró un colectivo, tipo motorhome que había sido sustraído en General Villegas en el mes de diciembre de 2025, de la calle Yabar, donde permanecía estacionado.

De acuerdo a lo que se desprende d e la investigación, la persona que lo tenía en su poder, lo habría comprado de buena fe. A pesar de ese dato, la investigación continúa, por lo que no se descarta que surjan otros datos.

Teniendo en cuenta ese detalle, es que no se brindaron más datos acerca de posibles imputados en la causa que está a cargo de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

Para llegar al rodado, la Policía que recibió la denuncia por parte del damnificado comenzó a realizar tareas de manera encubierta y una vez obtenida las mismas el Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías la orden de allanamiento del domicilio y del predio del lugar donde se encontraba el rodado, tarea que contó con el apoyo del GTO