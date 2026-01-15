Alerta Amarilla para el noroeste bonaerense por tormentas este jueves

Todo el noroeste bonaerense está en Alerta Amarilla, según el Servicio meteorológico Nacional para este jueves.

En los Partidos de nuestra cobertura, General Pinto, el Alerta abarca la mañana del jueves, mientras que en General Villegas, esta madrugada y la mañana.

En ambos casos expresa que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.