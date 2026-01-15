Hábitat, gas, asfalto y energía: el intendente de Villegas mantuvo reuniones «estratégicas» sobre estos temas

Durante los días lunes 12 y martes 13 de enero, el intendente municipal de General Villegas, Gilberto Alegre, desarrolló una intensa agenda de trabajo en la ciudad de La Plata, con el objetivo de gestionar soluciones concretas, obtener definiciones y consolidar el vínculo institucional con distintas áreas del Gobierno provincial.

Tal como ya se informara, en primer término, el lunes 12, el intendente se reunió con la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, con quien avanzó en iniciativas vinculadas a futuros planes habitacionales para el partido de General Villegas, analizando alternativas y líneas de acción posibles para el distrito.

El martes 13, en una jornada de trabajo más extensa, junto a la secretaria de Producción, Mónica Spertino, Alegre mantuvo un encuentro con el presidente de BAGSA (Buenos Aires Gas S.A.), Pablo Pérez, donde se abordaron distintos aspectos relacionados con el servicio. Entre los principales temas tratados se destacaron la ampliación de las plantas de almacenamiento en las localidades de Emilio V. Bunge y Piedritas, la posibilidad de extender el servicio a Coronel Charlone y el análisis de la situación particular de Banderaló.

Desde la empresa se brindaron respuestas alentadoras y se remarcó la importancia de continuar con la elaboración de proyectos técnicos, teniendo en cuenta que el sistema de gas licuado actualmente en uso se encuentra obsoleto y que las líneas de financiamiento vigentes se orientan a obras de gas natural.

Durante esa misma jornada, el intendente se reunió también con el director provincial de Hidráulica, ingeniero Flavio Seiano, con quien se avanzó en gestiones relacionadas con la obra de asfaltado de la calle Vuelta de Obligado y en trámites vinculados al impacto ambiental de la planta depuradora.

Finalmente, Alegre mantuvo un encuentro con el director provincial de Energía, Marcelo Garrido, ante la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico de General Villegas. La reunión arrojó un resultado positivo, ya que se comenzó a trabajar en el proyecto para la incorporación de un nuevo transformador en la planta reductora de la ciudad. Se trata de una obra ya prevista técnicamente que permitirá mejorar y asegurar el suministro eléctrico no solo para la ciudad cabecera, sino para toda la región. En los próximos días se iniciarán las gestiones correspondientes ante la empresa EDEN para avanzar con su instalación.