Ante la aparición en General Villegas: ¿Cómo diferenciar una yarará de una culebra con aspecto similar? (VIDEO)
Días pasados en un predio ubicado en las afueras de la ciudad de General Villegas, un vecino que la avistó y capturó, publicó unas imágenes para alertar por la presencia de lo que a simple vista parecía una yarará.
Tras las consultas, supo que no existía riesgo y la habría liberado.
Es lo que se recomienda, incluso si apareciera un animal similar, venenoso.
Como ocurre en estos casos en que Distrito Interior recibe comentarios, la consulta inmediata es a Adelmar Funk, Director del Eco Parque de la ciudad de América y reconocido profesional que no duda en brindar las explicaciones del caso para llevar tranquilidad o alertar a la población.
Así fue con la grabación de un aguará guazú recientemente en General Villegas, y ahora con este ejemplar de «falsa yarará» o culebra.
Aclaró que cerca, en Ameghino y Coronel Granada, si existen yarará, habiendo convertido a ese sector del noroeste bonaerense en una zona endémica.
Funk explicó las diferentes más notorias para saber si se está o no ante un reptil venenoso y por qué es tan importante su existencia para los seres humanos.