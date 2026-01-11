Los propios vecinos pueden gestionar la ampliación de la red de gas en General Villegas (VIDEO)

La Arq. Matellán, titular de Obras Públicas habló sobre la ampliación de la red de gas, una de las obras más necesarias y esperadas en la ciudad cabecera, donde años atrás llegó el gasoducto. Actualmente unos 3.000 usuarios solamente cuentan con el servicio que en invierno se vuelve vital, por el costo y también la calidad de vida que ello implica.

Actualmente está en marcha un proceso licitatorio para dar el primer paso en ese sentido para un sector de la ciudad, que se daría a fines del mes de enero; es el comprendido por la Avenida Mitre, Chassaing y Paso, un triángulo, por donde ingresa el caño de gas a la planta urbana. Así mismo, explicó la funcionaria, los vecinos que lo consideren y estén en condiciones pueden acercarse a las oficinas de Camuzzi y plantear un proyecto para la ampliación de la red en sus barrios.

La situación económica hace que el municipio acompañe cualquier iniciativa de este tipo, pero los recursos económicos dependerán de los frentistas y la factibilidad de acuerdo a Camuzzi. En definitiva, el gas puede llegar a los domicilios teniendo en cuenta lo que se plantea en esta nota.