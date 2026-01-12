Sigamos rezando por Bastian, el niño de Santa Regina permanece estable

El parte médico de este domingo, entregado a su mamá, quien comunica diariamente la evolución del pequeño de casi dos años accidentado días pasados en la localidad de Santa Regina, es esperanzador.

El paciente continúa estable, aunque su cuadro es grave. Un importante hematoma ubicado en la parte posterior del cráneo va disminuyendo muy lentamente. Presenta también un fuerte golpe en sus pulmones, por lo que está siendo medicado en consecuencia, respondiendo satisfactoriamente.

Los médicos del hospital El cruce, de Florencio Varela, donde fue trasladado en vuelo sanitario, manifestaron que a pesar de lo delicado de la situación son optimistas en que podrá ir mejorando, sin perder de vista que permanece grave, publicó Jorge Leani, periodista y Delegado Municipal de Santa Regina.