Habrá carnavales en General Villegas y los cerrará El Bahiano

Desde el área Cultura, que será la organizadora, confirmaron a Distrito Interior la realización de los tradicionales carnavales de la ciudad cabecera que se llevarán a cabo los días 14, 21 y 28 de febrero.

Los mismos serán alrededor de la Plaza Principal, con una modalidad similar a la de años anteriores.

Los números y atracciones que desfilarán en el circuito serán contratados, no habrá competencias entre las agrupaciones, pero si la elección de diferentes rubros, como mejor pasista, etc.

Las entradas tendrán un costo de $ 4.000, salvo la última noche en que actuará El Bahiano, ex vocalista de Los Pericos, en el cierre.