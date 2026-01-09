General Villegas: un nuevo vuelo sanitario, trasladarán a un niño que sufrió un accidente

Anoche, un menor de unos dos años sufrió un accidente en la localidad de Santa Regina cuando un familiar maniobrando un vehículo en reversa no lo advirtió, atropellándolo , provocándoles serias heridas; una de ellas, un traumatismo encéfalo craneal grave.

Tras lo ocurrido en el barrio Norte, el niño fue trasladado de urgencia al hospital de General Villegas donde permanece internado en terapia Intensiva.

Dado el delicado cuadro, se pidió la derivación, que se realizará pasado el mediodía, mediante vuelo sanitario, al hospital El Cruce, en Florencio Varela.