IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: ABSA hace irrespirable el aire en algunos barrios (VIDEO)

Esta es una muestra más del deteriorado y peligro estado en que se encuentra la red cloacal de General Villegas.

A pesar de las tareas que se realizan en algunos puntos d ela ciudad y el permanente reclamo, que lleva décadas, por parte del Estado local, la empresa provincial a cargo de los servicios de cloacas y agua corriente, no se pone a la altura de las circunstancias, por el contrario.

En este caso los vecinos registraron dos pérdidas de aguas servidas, una es en Suipacha y Montevideo y la restante en Suipacha y Monte Santiago.