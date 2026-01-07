Un camionero de General Villegas se accidentó cerca de Bahía Blanca

Esta tarde el chofer y propietario de un camión Mercedes Benz que circulaba por la bajada de Espora y Ruta 3, también conocida como la bajada de Grünbein, una zona considerada peligrosa por lo pronunciado de su descenso cuando viajaba hacia Bahía Blanca, protagonizó un accidente múltiple que lo dejó con heridas leves.

Se trata de Damián Torres, de General Villegas, quien aparentemente tuvo una falla en el sistema de frenos, un inconveniente que se presenta con cierta frecuencia; de hecho el sitio La Brújula24, medio bahiense, publicó sobre el hecho con el título «Figurita repetida: otro camión se quedó sin frenos en la bajada de Espora».

Allí detalla que cuando un camión sufrió una falla en el sistema de frenos y protagonizó un choque que involucró a otro vehículo de carga y a un auto. Como consecuencia del hecho, su chofer resultó herido.

De acuerdo con la información oficial, el camión perdió capacidad de frenado mientras descendía por la traza, lo que derivó en una colisión múltiple. El herido fue asistido en el lugar.

En el sector trabajaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y agentes de Tránsito del Municipio, quienes dispusieron el corte total de la circulación para permitir las tareas de asistencia, ordenamiento y remoción de los vehículos.

El tránsito permaneció interrumpido durante varios minutos en la Bajada de Espora y la Ruta 3, generando demoras. Las causas del incidente continúan bajo análisis.

De acuerdo a las averiguaciones recientes, allegados a Torres confirmaron a Distrito Interior que se encuentra internado en el hospital Penna, fuera de peligro.