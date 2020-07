Julieta Delpino, el femicidio que recuerda al de Milagros Robledo en Gral. Villegas

Tras conocerse el fatal desenlace en la localidad santafesina, el detenido por el femicidio fue llevado a la comisaría de Chañar Ladeado. Por la noche, un grupo de vecinos se movilizó hasta esa comisaría para exigir Justicia. La multitudinaria protesta motivó que las autoridades policiales decidan sacar al acusado de lugar vestido con ropa de policía para que no pueda ser reconocido por la gente, y llevarlo a un pabellón de mayor seguridad hasta tanto el fiscal interviniente lo impute y se determine seguramente la prisión preventiva.

En las redes sociales, anoche se viralizó un texto que representaba la reconstrucción de lo vivido por Julieta, bajo el título “Lo cuento yo porque Julieta Delpino no puede».

«Salí de casa como todos los días, era un lindo día, hacía un poco de frío, me abrigué y salí en bici con la compañía del solcito hasta mi trabajo. Llegué al kiosco, la gente conocida de siempre, con barbijos y respetando la distancia. Pasaron las horas, con hambre le escribí a mamá que me caliente la comida, que terminaba y salía para casa. Agarré mi bici y partí para mi casa pero dos cuadras antes me esperaba el peor destino, estaba Cristian R. en su auto, me metió dentro de él a la fuerza. Mi mamá mientras tanto me estaba esperando con la comida calentita como yo le había pedido. Pasaron las horas y mamá empezó a preocuparse, me llamó y mi celular estaba apagado. Me salió a buscar por todo el pueblo, todo el pueblo salió a buscarme; quizá tenían la esperanza de encontrarme de alguna amiga pero yo nunca me iba sin avisar antes. Mami no llores, acá estoy. Cristian R. me secuestró, violó y enterró en su patio».

En Gral. Villegas

Lo ocurrido a Julieta, inmediatamente nos remonta al caso Miagros Robledo, en el que una madre quedó esperando por su hija, un asesino había ocultado el cadáver y una sociedad pidió justicia espontáneamente. En ambos casos, el hecho en si, es atroz y se debe seguir peleando, trabajando y educando para que no se repitan.

Esta tarde, la familia de Bautista Gómez vuelve a pedir justicia con una marcha a la que, ya anunció la mamá del menor en las redes, sumará el nombre de Julieta.

El punto de partida volverá a ser la comisaría local a las 16:00 hs. desde donde se partirá hacia las calles céntricas finalizado en el mismo lugar.

Relacionado