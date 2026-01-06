Se incendió un auto en General Villegas cuando intentaban ponerlo en marcha
El vehículo, un Renault Clío, se incendió en momentos que su propietario intentaba ponerlo en marcha.
El vehículo hacía explosiones y tenía dificultades para arrancar, contó el damnificado s Distrito Interior, propio de un motor «ahogado». En ese momento comenzó a salir humo del motor y posteriormente las llamas que no odiaron ser sofocada a pesar del intento de varios vecinos que acudieron con matafuegos.
A la llegada de los bomberos, minutos después, el fuego había afectado el motor y parte del interior del vehículo.
No hubo perdonas afectadas.
El hecho ocurrió a las 18 horas en la calle Cetrángolo, entre Castelli y Brown.