General Villegas: evitaron la amputación a una mujer que se accidentó esta tarde

Una violenta colisión entre un auto y una moto se produjo este lunes en la intersección de las calles Castelli y Panacea a las 19 horas.

Como consecuencia, la mujer, de 28 años, que circulaba por Panacea, en la moto Corven Mirage 110 cc. es impactada por el automóvil, un Peugeot 207 conducido por un hombre de 65 años que lo hacía por Castelli.

La motociclista sufrió una seria fractura expuesta en tibia y peroné que durante algunas horas, fue motivo de evaluación una posible amputación; la que pudo evitarse. Cabe destacar que la evolución en las próximas horas será determinante.

Las causas que llevaron al choque son materia de investigación, no obstante y con fines periciales, y dada la gravedad de las lesiones, además de la carencia de documentación reglamentaria para circular por parte de la moto, ambos rodados quedaron secuestrados.