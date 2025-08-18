General Villegas analiza la implementación de la plataforma QxM para potenciar oficios y servicios locales

El jueves 14 de agosto, la Secretaría de Producción, Promoción y Medio Ambiente de la Municipalidad de General Villegas, junto a la Oficina de Empleo, llevaron a cabo una reunión informativa con vecinos y trabajadores de distintos rubros.

El encuentro tuvo como eje central la presentación de la plataforma QxM (Quién por mí), una herramienta innovadora que permitiría visibilizar oficios y servicios locales, conectando de manera directa a quienes los ofrecen con quienes los demandan.

La convocatoria tuvo como principal objetivo escuchar y conocer la opinión de los asistentes, a fin de evaluar el interés comunitario en la implementación de este recurso que busca fortalecer la economía local, especialmente en el sector más informal.

Desde el Municipio destacaron que la propuesta representa una oportunidad ágil y moderna para dinamizar la actividad laboral en General Villegas, contribuyendo al desarrollo de una red más accesible y organizada de oficios y servicios.