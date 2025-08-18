General Villegas analiza la implementación de la plataforma QxM para potenciar oficios y servicios locales
La convocatoria tuvo como principal objetivo escuchar y conocer la opinión de los asistentes, a fin de evaluar el interés comunitario en la implementación de este recurso que busca fortalecer la economía local, especialmente en el sector más informal.
Desde el Municipio destacaron que la propuesta representa una oportunidad ágil y moderna para dinamizar la actividad laboral en General Villegas, contribuyendo al desarrollo de una red más accesible y organizada de oficios y servicios.