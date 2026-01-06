El gesto de los atletas tras haber sido parte de un accidente urbano esta noche en General Villegas

El grupo e atletas villeguenses, entre ellos, varios d elos hermanos Barreto, iniciaban su entrenamiento diario por la calle baiguera, cuando al bajar a la calle uno de ellos se toca con una bicicleta que circulaba en la misma dirección, con dos jóvenes a bordo; una de ellas cae fuertemente contra el asfalto, debiendo ser trasladada por el SAME al hospital, muy dolorida.

Luego de permanecer en el hospital, la mujer de 19 años fue dada de alta, al haberse comprobado que lo sufrido habían sido fuertes golpes.

Una vez en su casa, ubicada a pocos metros del lugar del accidente, en la parte posterior del corralón municipal, los deportistas se acercaron a su casa, compartieron un momento con la familia, a fin de conocer cómo habían resultado las cosas luego de lo ocurrido.

Luego de ello, y tras la culminación del entrenamiento, el grupo se tomó una fotografía, reafirmando el compromiso y susto por el atletismo, pudiéndolo disfrutar al saber que se trató de un gran susto producto de un accidente.