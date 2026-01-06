General Villegas: dos jóvenes en bicicleta, un atleta y una caída muy violenta en la calle

Esta noche, alrededor de las 21 horas se produjo un inusual accidente entre dos jóvenes mujeres que se movilizaban en una bicicleta, y un atleta que comenzaba a entrenar junto a otro grupo.

Todos se encontraban en la calle Baiguera en dirección al acceso Centenario cuando quien conducía la bicicleta, de 19 años, se tocó con uno de los corredores lo que le produjo la caída contra el asfalto. Su acompañante, de acuerdo a lo que comentaron en el lugar testigos, habría logrado evitar caerse, al saltar cuando perdieron el equilibrio.

En el suelo, la joven se quejaba de fuertes dolores por lo que de inmediato fue asistida por el grupo de deportistas, y vecinos que mantuvieron el tránsito interrumpido hasta la llegada de la Policía y el SAME que la trasladó al hospital.