La menor a la que le cayó una palmera en la cabeza se recupera lenta pero favorablemente (AUDIO)

Ayer viernes por la tarde María Emilia, de 14 años, circulaba como acompañante en una moto por la calle Matheu de General Villegas, cuando al llegar a la intersección con Mutuberría, una palmera que sostiene cables del tendido de fibra óptica cedió en su base, y tras golpear contra el techo de un auto que se encontraba estacionado, le dio directamente en la cabeza.

Audio entrevista al padre de la menor herida

El golpe, le produjo la caída y un importante corte en el cuero cabelludo por el que debieron aplicarle siete puntos de sutura en e hospital, donde permaneció hasta esta tarde.

En estos momentos se encuentra en su casa, cumpliendo con las indicaciones, recuperándose lentamente.

Su papá, Oscar Quinteros (Pato), habló este mediodía en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9), donde dijo que estaba recién cayendo de lo que podría haber ocurrido, además de referirse a la evolución de su hija.

El estado de las palmeras y columnas que sostienen los cables de distintos servicios apareció, inevitablemente, como un tema a tener en cuenta. Las últimas tormentas permitieron ver que se requiere de un control y mantenimiento mayor en ese sentido.

La palmera que cayó en el medio de la calle, sostenía parte del tendido de una red de fibra óptica; hacía de tensor. Su base estaba tan deteriorada que no soportó.

Tal como expresó Quinteros, pudo haber sido una tragedia, reconociendo que de no haber estado el auto en el que impactó primeramente, el desenlace podría haber sido fatal.