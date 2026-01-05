Alerta Amarilla para el martes en nuestra zona

Se espera que, con el avance de un frente frío durante el martes 6/1, los municipios en amarillo, entre ello General Villegas y General Pinto, se vean afectados a partir de la tarde por chaparrones y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, y además, actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 20 mm, que pueden ser superados en forma puntual.