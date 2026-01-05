Picaduras de insectos y lesiones en la piel: atención en verano, una sugerencia del Dr. Zulueta, flebólogo

Durante este último verano estoy observando con mayor frecuencia en el consultorio úlceras cutáneas de distintos tamaños que comienzan luego de una simple picadura de insecto.

Muchos pacientes consultan pensando que puede tratarse de un problema relacionado con várices, pero en muchos casos el origen es una sobreinfección de la picadura.



Un punto clave

No rascarse. Las uñas suelen ser una zona contaminada y el rascado favorece la entrada de bacterias, aumentando el riesgo de infección.

El Dr. Octavio Zulueta (MP 63183) es cirujano, atiende medicina clínica en Vedia, y es especialista en flebología.

El profesional destacó en la consulta realizada por Distrito Interior tras su publicación, que la foto no es ilustrativa; se trata de una mujer menor de 40 años, de Vedia, que al ser picada la evolución de la lesión que ésta provocó, causó la grave herida que se aprecia.