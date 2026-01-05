Inédito: un particular construye un reductor de velocidad frente a su domicilio, con el aval del municipio

Desde hace unos 20 días, la calle Las Araucarias, entre la bajada desde la Ruta 188 (frente a la estación de servicio YPF) y la calle Los Sauces en General Villegas, permanece totalmente cortada al tránsito por la construcción de un reductor de velocidad.

El mismo está en su etapa de fraguado, por lo que el estado de impedimento de circulación a todo tipo de vehículos, incluso las veredas a ambos lados cuentan con cintas de peligro que las atraviesan en su totalidad, puede demorar unos 30 días.

La obra carece de cartelería que indique la autoría de la Municipalidad de General Villegas, incluso la visibilidad nocturna es escasa. Este detalle llevó a la consulta al área competente del municipio, donde la respuesta fue que es un particular, con la aprobación de Obras Públicas, y haciéndose cargo del costo de la obra la lleva adelante.

La misma tiene por objeto la disminución de la velocidad con la que transitan por allí los vehículos, especialmente los camiones, que si bien tienen la circulación prohibida por ordenanza, no se respeta, incluso General Villegas carece de arcos limitadores de altura, por considerarlos estéticamente inapropiados, de acuerdo a declaraciones de la Arquitecta Alejandra Matellán, titular de la cartera Obras Públicas.

El lugar donde se construye el reductor de velocidad, cuenta con notables mejorías, como piedra que reemplaza al asfalto; todo afrontado por el vecino, que cuenta en el lugar con su empresa y vivienda allí.

Consultada la profesional por Distrito Interior acerca de antecedentes al respecto, sostuvo que no tiene registro alguno; al mismo tiempo, si surgieran inquietudes de este tipo por parte de otros vecinos ante situaciones similares, se verá oportunamente la respuesta, explicó Matellán.