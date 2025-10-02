Vecinos de General Pinto protagonizaron un accidente en la Ruta 188 esta madrugada

En la madrugada del jueves 2 de octubre de 2025, alrededor de las 2:30 horas, se registró el accidente vial en el kilómetro 227 de la Ruta Nacional 188, partido de Lincoln.

El hecho ocurrió cuando un Peugeot 308, conducido por un hombre de 44 años, acompañado por tres hombres de 46 años, todos oriundos de General Pinto, embistió a un vacuno que se encontraba sobre la traza. A raíz del impacto, el vehículo quedó detenido sobre la banquina. Los ocupantes resultaron ilesos.

Posteriormente, un Chevrolet Corsa, que circulaba en el mismo sentido (Lincoln – General Pinto) y era conducido por un hombre de 49 años, oriundo de Arenaza, impactó contra los restos del animal sobre la calzada, lo que provocó el vuelco del rodado. El conductor fue rescatado por Bomberos Voluntarios y luego asistido por personal de SAME y trasladado con politraumatismos varios, sin riesgo de vida.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lincoln y personal de SAME, mientras que el tránsito se mantuvo asistido durante las tareas por personal de policía Vial, informó Alejandra Ramos.