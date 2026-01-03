General Villegas: hallaron una camioneta volcada dentro de un canal con agua

El hallazgo fue esta mañana cuando una persona transitaba por el lugar.

El rodado, una Chevrolet S10, se encontraba dentro de uno de los profundos zanjones que se encuentran junto al alteo, ubicado en cercanías del predio de la Sociedad Rural.

La pick up estaba volcada sobre uno de sus laterales sin ocupantes a la vista, aunque su propietario y posible conductor estaría individualizado, y dentro del agua.

Bomberos voluntarios retiró la unidad que se aprecia destruída.

En el lugar también intervinieron la Patrulla Rural y la Guardia Urbana.