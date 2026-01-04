La salud de Félix evoluciona lenta pero favorablemente en el Garrahan

Las noticias que llegan desde el hospital de niños Garrahan, donde el viernes fue trasladado Fénix Quezada, de 3 años, en vuelo sanitario desde General Villegas, son auspiciosas, aunque es muy importante no perder de vista la gravedad del cuadro hepático que presenta.

Este sabado le fue quitado la sedación, por lo tanto extubado, respondiendo positivamente, no obstante se encuentra en constante evaluación a fin de determinar la causa de la falla de su hígado y los pasos a seguir para revertir el cuadro.

Su papá, Esteban Quezada, contó hoy a Distrito Interior que el niño se encontraba con su mamá, hablando, aunque conmovido por lo que le toca vivir.

Respecto a la falla hepática, aún es muy prematuro cualquier diagnóstico, por lo que cualquier manifestación de fé para superar el trance es bienvenida.

Las próximas horas, donde continuarán los estudios, y se conocerán los resultados de los realizados, serán cruciales.