Ampliamos: accidente fatal en Ameghino

El accidente ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas del miércoles 31 de diciembre.

El hecho ocurrió en calle 34 esquina 7 de la ciudad de Ameghino, donde momentos antes y en circunstancias que se tratan de establecer, se produjo la colision entre un Fiat Cronos, conducido por un masculino de 45 años, y una moto marca Keller, 110 cc, conducida por un hombre de 34.

A raíz de las lesiones, éste último fue trasladado al hospital municipal, donde se constató el deceso.

En el lugar se hicieron presente la Ayudante de Fiscal, Dra. Macarena Tambussi, quien dispuso las medidas que se llevaron a cabo. También intervino la Policía Científica.

El cuerpo de la vícitma fue trasladado a la morgue judicial Junín, a fines practicar autopsia en el día de hoy.

Se instruye investigación caratulada Homicidio Culposo, con la intervención de la Ayudantía Fiscal Ameghino y UFI N° 6 del Departamento Judicial Junín.