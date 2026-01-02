General Pinto: mañana viernes los empleados municipales tienen asueto

Como sucedió en Navidad, la Municipalidad dispuso para su personal, asueto mañana viernes 2 de enero.

De este modo, con el fin de semana largo le permite a aquellos que decidieran viajar, poder aprovechar el fin de semana que para ellos es largo.

Los trabajadores municipales de General Pinto, trabajaron el 31 hasta el mediodía, y regresarán el próximo lunes a sus lugares en que el Estado pintense volverá a funcionar con normalidad.