Nació Franchesco, el primer bebé del año en General Villegas

Esta mañana a las 10:15 horas nació el primer bebé del año en el hospital municipal.

La mamá Priscila Gil, el papá Santiago Gorosito; primer hijo de la pareja, ambos de General Villegas.

Francheso, pesó 3, 390 grs, nació por cesárea y tanto él como su mamá están en perfectas condiciones.

A Priscila, de 19 años, la acompaña su mamá Sandra Tévez.

En la foto junto al equipo se ven iGmena Suarez, Eva Maldonado y Natalia Ocampos.

Los médicos, doctores Javier Picotto y Pamela Botti.