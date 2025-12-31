Charlas sobre salud mental: qué representa y cómo nos predisponemos para recibir un nuevo año (VIDEO)

La Lic. Silvia Diumenjo, que este año ha estado cada lunes en FM Peregrina por la mañana, comparte en este caso en su columna, una reflexión sobre lo que representan los cambios significativos, como es el traspaso del 2025 al 2026.

Esta «ceremonia» que cada 365 días se repite, sucede a lo largo de la vida, y en cada ocasión algo de nosotros se modifica. Eso sucede porque desde que tenemos uso de razón, estamos en la búsqueda de la felicidad.

Y es en ese proceso que la psicóloga ingresa para ayudarnos a comprender el modo en que nos predisponemos para este momento. Los rituales de fin de año y los nuevos tiempos que, inevitablemente, nos esperan.