La sombra en el campo cuando hay animales, si importa; una muestra más del valor de los árboles

Como en otras oportunidades, es la realidad que nos rodea en esta región del país la que nos pone ante la importancia de la existencia de los árboles.

Es en este caso el ganado vacuno el que se sirve de la sombra para hacer un poco más llevadera su estadía en las extensas planicies.

Justamente el retroceso de la ganadería fue lo que motivó, a partir del aumento de la agricultura, el desmonte, y en el mejor de los casos, ante la muerte de los montes por el paso de los años, las tormentas, entre otros factores, la no reposición.

Así los lotes se fueron despoblando del verde de los eucaliptus principalmente.

Si bien hay una avanzada que intenta concientizar sobre la importancia de volver a crear montes, incluso con beneficios impositivos a los productores agropecuarios, en algunas provincias argentinas, todavía no es algo que haya prendido.

Estas instantáneas tomadas desde la Ruta 188 entre Ameghino y General Villegas son una muestra indiscutible que los animales no son indiferentes al contar con sombra; es más, a lo largo de varios kilómetros recorridos se observa la misma situación, y en aquellos casos donde hay solo un bajo con agua, es allí donde buscan alivio.

Por los animales, por el plantea, sin que represente una mirada romántica de la cuestión; cuan altruista es la acción de plantar árboles.