General Villegas: recomendaciones a quienes asisten a la guardia del con síntomas compatibles con Covid

A todo paciente con criterio clínico epidemiológico el diagnóstico se lo debe hacer un profesional de la salud.

Si el paciente con COVID (por síntomas) no consultó a la atención clínica y epidemiológica y no se realizó por la tanto la ficha médica no se le puede extender un certificado de COVID porque no consta que realmente haya sido positivo.

Cada paciente que es evaluado en el Hospital Municipal y con diagnóstico confirmado debe retirarse con el certificado de COVID positivo por criterio médico epidemiológico y firmado por el médico que lo atendió.

Si un paciente con síntomas no consulta y por este motivo no se le realizó la ficha correspondiente no se le podrá hacer el certificado.