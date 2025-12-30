La Botera cerró el 2025 con un campamento luego de un año de grandes logros

El club de remo La Botera cerró el año con un campamento llevado a cabo en sus instalaciones ubicadas dentro del Parque Municipal de General Villegas, el mismo capaz de albergar desde hace unos años las pruebas de canotaje más importantes del país.

La jornada tuvo juegos y diversión, lo que resaltó el compañerismo y el sentido de pertenencia, especialmente en los más chicos, el semillero de remadores, muchos de los cuales ya han tenido sus cosechas, y es por quien más trabajan los mayores de la institución que se destaca entre las de su rubro a lo largo y ancho del país.

«Fue la mejor manera de terminar el año», expresaron desde La Botera, que previamente, había tenido la cena de despedida del año, tras un 2025 cargado de logros.

Tuvieron participaciones y podios en eventos sumamente importante a nivel provincial, nacional e internacional; en el Sudamericano obtuvieron el Campeonato Argentino, Copa Binacional, juegos JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento). Concentraciones a nivel nacional y provincial, tanto en velocidad como de kayak Polo.

El club local fue sede de Selectivos de la FAC, regatas de la FeBoCak, recibiendo incontables instituciones y sus representantes a los que fueron capaces de brindarle toda la logística necesaria sin sobresaltos.