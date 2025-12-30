Skoop’s: General Villegas cuenta con un nuevo lugar en pleno centro para bebes y niños

Luego que en el lugar funcionara un comercio del rubro libros, el local de la calle Belgrano 379, a metros d ela calle Moreno, principal arteria de la ciudad, el local fue transformado por completo y reacondicionado.

Desde el 5 de diciembre, Candelaria Luraschi y Guito Tomaselli emprendieron allí un nuevo desafío comercial que abarca desde los recién nacidos hasta 14 años, con ropa y accesorios como perfumes, vinchas, gorritos «Piluso» y otros.

La marca Skoop’s, que le da el nombre, es un franquicia que está presente en 37 puntos del país, principalmente en l aprovincia de Buenos Aires, y en su crecimiento, desembarca en aquellos lugares que cumplen con ciertos requisitos; en ese sentido, General Villegas fue un nicho posible que se materializó.

Además de la calidad de las prendas, los diseños, colores, texturas y otras características que las distinguen, Skoop’s cuenta con tentadoras promociones que están vigentes como es el 50% en la segunda prenda, o el 3X1, que deja a la tercera unidad sin costo para el cliente.

Por su parte, los propietarios decidieron sumar más posibilidades para que la marca sea probada, por lo tanto hay cuotas sin interés en el pago con tarjetas de crédito y el abono contado efectivo tiene un 10% de descuento.

Candelaria bromea con la verdad, «procuramos las tres «B», con las que a veces la gente insiste, Bueno, Bonito y Barato; y lo logramos», comenta sabiendo que el objetivo está logrado.

Los locales más cercanos de la marca se encuentran en Junín y Pehuajó, por lo tanto, para aquellos exigentes que buscan prendas que no se repitan, esta también es una opción en ese sentido.

El salón comercial es amplio, y está completo, surtido, por lo tanto la variedad es un denominador común que le permite por un lado encontrar lo que busca, o tomarse el tiempo que requiera para buscar y descubrir.

Queremos ser la alternativa segura a la hora de buscar algo cómodo, lindo, a la moda, que dure y no cueste más a la hora de vestir a los más chicos de la familia, remarcó Candelaria.