Se está llevando a cabo hoy la Feria de Automóviles Usados en General Villegas

La propuesta surgió de los hermanos Adrián y Gabriel Carenzo, dedicados a la venta de vehículos desde hace años, que decidieron darle una «vuelta de rosca» a su negocio, buscando incrementar las ventas, pero sobre todo hacer visible un nicho que, si bien existe, no estaba exhibido en «la vidriera».

A partir de ello decidieron implementar la feria que se encuentra en el ingreso principal a General Villegas, sobre el acceso Malvinas Argentinas, frente al boliche bailable Winter.

Lo que destaca a esta nueva forma de vender es que las unidades usadas presentan detalles, que no ocultan y admiten, lo que les da la posibilidad a ellos y sus potenciales clientes, de concretar el negocio. Ello hace que los precios sean muy accesibles.

Sin embargo, la rotación lograda y el interés conseguido, ya que toman en consignación todo tipo de vehículos, ha hecho que el número de unidades disponibles sea considerablemente mayor al de hace unos meses atrás, y su calidad también.

Hoy, a pesar del intenso calor, por la mañana iniciaron con la última jornada del año que continuará por la tarde, hasta entrada la noche.

En ese sentido aclaran que si se los contacta, y alguien que ha terminado su jornada laboral de aluna localidad quiere acercarse, lo esperarán sin compromiso.

Accesibles, creativos y entusiasmados por lo conseguido, los hermanos Carenzo han conseguido que el negocio se mueva, siendo mirados con atención desde otros lugares.